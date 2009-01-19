Анонсы на сегодня
Возможны изменения
10.00. Поднятие государственного флага Украины и флага Автономной Республики Крым на флагштоках у памятника Т.Г.Шевченко в Симферополе.
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10.00. «Турнир сильнейших» по настольному теннису, приуроченный ко Дню АРК.
Спортивный зал Центрального аэропорта (ул. Мальченко, 15а).
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11.00. Пресс-конференция народных депутатов от БЮТ Андрея Сенченко и Сергея Велижанского «О политической ситуации в Украине, позиция депутатской фракции Блока Юлии Тимошенко».
Симферополь, ул. Козлова, 45, 3-й этаж (зал для пресс-конференций).
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11.00. Литературный портрет "Подводное течение смысла" (к 200-летию со дня рождения Эдгара По).
КРУ «Универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко».
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11.00. Встреча председателя Верховной Рады АРК Анатолия Гриценко с британскими экспертами.
Место проведения: каб. № 607 Верховной Рады АРК.
На мероприятии предусмотрена протокольная съемка – до 7 минут!
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12.00. Отъезд журналистов из Симферополя в Евпаторию на вручение квартир пострадавшим от взрыва жителям.
От здания Совета министров Крыма (Симферополь, пр. Кирова, 13).
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12.00. Всекрымское Вече заявит «о решимости общественно-политических сил Крыма добиться отмены Хартии между США и Украиной».
Крымский академический театр им. М. Горького.
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12.00. Общекрымский молебен «О сохранении и развитии крымских курортов и успешном проведении курортного сезона».
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12.30. Кинопоказы, посвященные Дню Автономной Республики Крым.
Таврический гуманитарно-экологический институт.
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13.00. В Ялте пройдет Крестный ход от собора Александра Невского по набережной до Массандровского пляжа.
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14.00. Вручение ключей от квартир пострадавшим от взрыва евпаторийцам.
В мероприятии примет участие министр труда и соцполитики Украины Людмила Денисова.
Евпатория, ул. 9 Мая, 45а (Клуб управления по делам семьи и молодежи «Лидер»).
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14.00. Брифинг для журналистов председателя городской государственной администрации Сергея Куницына.
Севастополь, большой зал СГГА.
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14.00. Освящение Чернореченского водохранилища.
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19.50. Народный депутат от БЮТ, председатель Крымской организации ВО «Батьківщина» Андрей Сенченко примет участие в программе «Актуальное интервью» на ЧТРК.