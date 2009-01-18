У Тимошенко говорят, что владельцы старых жигулей страдать не должны

Правительство выступает за снижение для владельцев старых автомобилей вступивших в силу 10 января ставок транспортного сбора.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, сообщили в Секретариате Кабинета министров.

„Уже в ближайшее время мы будем инициировать соответствующие изменения в законодательство”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

„Мы не допустим, чтобы страдали простые водители, владельцы старых „Жигулей” и „Волг”, которым теперь придется платить такую сумму транспортного сбора, который превышает стоимость автомобиля”, - подчеркнул первый вице-премьер-министр Украины.

Вместе с тем, он отметил, что правительство не будет инициировать пересмотр повышенных ставок транспортного сбора для владельцев дорогих автомобилей с большим объемом двигателя.