Погода в Крыму на 19-21 января

19 января на территории Крыма мокрый снег с дождем. Ночью и утром местами туман, на дорогах - гололедица.

Как сообщили в Украинском Гидрометцентре, ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 3-8° тепла.

Во вторник, 20 января, на полуострове ночью снег, мокрый снег, днем - без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 3-8° тепла.

В среду, 21 января, в Крыму без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.