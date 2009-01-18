Картину Путина продали за 37 миллионов (фото)

Картина премьер-министра России Владимира ПУТИНА ”Узор на заиндевевшем окне” продана в субботу на благотворительном аукционе в Санкт-Петербурге за 37 миллионов рублей.

Картину купила представительница московской галереи ”Новые художники” Наталья КУРНИКОВА.

Начальная стоимость картины В.ПУТИНА была 5 миллионов рублей.

Премьер-министр РФ попробовал силы в живописи в конце декабря 2008 года, посетив Рождественскую ярмарку. Благотворительная акция "Азбука"- часть мероприятий, проходящих в рамках ярмарки. В этом году благотворительная акция была посвящена 200-летию со дня рождения Николая Гоголя. Знаменитые люди рисовали иллюстрации к буквам русского алфавита по мотивам повести Гоголя "Ночь перед Рождеством". В.ПУТИНУ досталась буква "У", которую он изобразил при участии художницы в виде морозного узора на стекле.

Все собранные на аукционе средства будут перечислены в Детскую больницу №2 святой Марии Магдалины для открытия специализированного кабинета диагностики онкологических заболеваний, а также на воссоздание собора Святой Екатерины в Царском Селе.

Фото The Independent