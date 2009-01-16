Куницын: Севастополь – это город, на котором можно спекулировать

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает, что принятие закона о статусе Севастополя сегодня является несвоевременным, поскольку он в нынешней политической ситуации может быть сильно политизированным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.КУНИЦЫН заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

Председатель СГГА высказал убеждение, что «страна понимает» несвоевременность постановки этого вопроса. «Поэтому мы не ставим (этот) вопрос…С учетом нынешней политической ситуации, с учетом процессов, происходящих в межгосударственных отношениях, с учетом «газовой войны», с учетом всего того, что происходит, мы понимаем, насколько политизированным может быть принят закон о Севастополе, и какие могут быть последствия», – сказал С.КУНИЦЫН.

В то же время он высказался за принятие закона о реализации в Севастополе международного экономического проекта, которым будет предусмотрено предоставление городу специального политико-правового и экономического режима «с целью привлечения инвестиций и создания рабочих мест».

Однако, по словам С.КУНИЦЫНА, против такого закона выступают те политики, которые не являются самостоятельными. «Когда мы… предлагаем модель выведения региона в экономически стабильный, процветающий – такой Черноморский тигр, если хотите, по типу Сингапура, Тайваня, Гонконга и так далее,– это сразу начинает пугать тех, кто сегодня в своей внутриполитической и внешнеполитической деятельности зависим», – заявил председатель Севастопольской ГГА.

По его мнению, причина того, что некоторые политические силы настаивают на срочном рассмотрении «севастопольского вопроса», состоит в том, что «Севастополь – это город, на котором можно спекулировать, на котором можно играть, за который можно дергать – страну в том числе».