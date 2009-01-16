Укртранслизинг купит долю Керченского стрелочного завода

Получит более 50% голосов

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение лизинговой компании "Укртранслизинг" (Киев) на приобретение части в уставном капитале Керченского стрелочного завода (Крым). Это обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента, говорится в сообщении АМКУ. Открытое акционерное общество "Укртранслизинг" предоставляет услуги по аренде подвижного состава железнодорожного транспорта. Общество с ограниченной ответственностью "Керченский стрелочный завод" производит и реализовывает стрелочные переводы для железнодорожных и трамвайных путей.

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