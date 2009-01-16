Укртранслизинг купит долю Керченского стрелочного завода
19:00, 16 января 2009Крым
0
Получит более 50% голосов
Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение лизинговой компании "Укртранслизинг" (Киев) на приобретение части в уставном капитале Керченского стрелочного завода (Крым).
Это обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента, говорится в сообщении АМКУ.
Открытое акционерное общество "Укртранслизинг" предоставляет услуги по аренде подвижного состава железнодорожного транспорта.
Общество с ограниченной ответственностью "Керченский стрелочный завод" производит и реализовывает стрелочные переводы для железнодорожных и трамвайных путей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter