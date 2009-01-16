Давление в системе снабжения газом Севастополя не подняли

Ситуацию со снабжением газа в регионах Украины не нужно драматизировать, но считать ее полностью решенной тоже нельзя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Так, он сообщил, что на сегодняшний день так и не удается поднять давление в системе снабжения газом в Севастополе, и из-за этого в городе отключена горячая вода.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, только благодаря высокой температуре воздуха ситуация в принципе стабильная.

Также он отметил, что удалось разрешить ситуацию с поставками газа в четыре южных района Одесской области благодаря поставкам газа в Молдову.

Удалось разрешить проблему и в Запорожье, и в понедельник дети снова пойдут в школу, сказал заместитель главы Секретариата Президента.

По остальной территории, по словам Р.БЕССМЕРТНОГО, ситуация нормальная. В то же время он отметил, что речь идет не о предприятиях, а об обеспечении газом населения.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время прогнозируется снижение температуры на территории Украины, и поэтому сегодня области готовятся к этому.

Как подчеркнул Р.БЕССМЕРТНЫЙ, по поручению Президента в Секретариате главы государства постоянно мониторят эту ситуацию.

Он напомнил, что в соответствии с решением Министерства энергетики, на сегодняшний день почти во всех регионах происходит замена газа мазутом на ТЭЦ, которые производят электроэнергию. И лучше всего этот процесс проходит в Харьковской области.

«В целом области продолжают работать в режиме экономии и уменьшать потребление газа», - отметил он.

В целом, за исключением Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Черновицкой областей, городов Киева и Севастополя, области получают объемы газа на потребности населения в тех объемах, которые они получали всегда.