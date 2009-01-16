Подавляющее большинство областей рассчитались за газ всего на 20%
СП: эта проблема будет «главной бедой»
Подавляющее большинство областей рассчитались за потребленный газ всего на 20%.
Об этом на брифинге заявил заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ.
Он отметил, что эта проблема в ближайшее время будет «главной бедой».
По его словам, за исключением Николаевской, Одесской, Тернопольской, Волынской и Хмельницкой областей, все области проплатили не более 20% за две недели нового года. Перечисленные же области также оплатили не более 50%, за исключением Хмельницкой, которая рассчиталась на 79%.
«Здесь речь идет уже не о том, есть или нет газа, а о способности потребителей рассчитаться за те объемы, которые они потребляют», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ, подчеркнув, что на будущей неделе этому вопросу будет уделено большое внимание.