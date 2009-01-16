Обгоревшее СИЗО Симферополя восстановят предприниматели

Предприниматели и предприятия обещают помочь в восстановлении Симферопольского следственного изолятора, который недавно пострадал от пожара.

Об этом говорилось сегодня на совещании в Симферополе, сообщили в пресс-центре мэрии.

Начальник СИЗО обратился к мэру Симферополя Геннадию БАБЕНКО с просьбой «оказать содействие в решении чрезвычайно важного вопроса по ликвидации последствий пожара и восстановлению нормального функционирования учреждения».

Со своей стороны Г.БАБЕНКО предложил отремонтировать следственный изолятор за счет предприятий и предпринимателей.

Помочь СИЗО стройматериалами, мебелью и бытовой техникой вызвались предприятие «Бона», рынок «Ярдым», ООО «Олди-Симферополь», ООО «Светолюкс-Украина», завод «СЭЛМА», торговый дом «Гарант», сети магазинов «Таир», «Фокстрот», а также ряд предпринимателей.

Напомним, пожар в Симферопольском СИЗО произошел 10 января. В результате, по данным руководства изолятора, от огня сильно пострадали 3 помещения оперативного отдела и коридор, частично – 2 кабинета и кровля. Ориентировочная площадь пожара – 100 кв. метров, сумма ущерба – более 119 тыс. грн.