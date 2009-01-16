«Артек» жалуется на постоянные попытки захватить его земли

Руководство Международного детского центра “Артек” заявляет о постоянных попытках захвата земель международного детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

Об этом заявил генеральный директор МДЦ “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Одним из наиболее критических вопросов, связанных с “Артеком”, является земля. Все, и особенно власть предержащие, знают, что такое крымская земля, которая, в действительности является золотой. И никакой кризис не повлияет на ее стоимость”, - сказал Б.НОВОЖИЛОВ.

Он сообщил, что по рыночной оценке 208 га земли, на которой расположен “Артек”, стоит около 1 млрд. долларов.

“Учитывая то, что в Крыму продана почти вся береговая зона, в том числе вокруг “Артека”, то за земельные ресурсы центра последние два года ведется настоящая война, в частности с властью Гурзуфа”, - сказал гендиректор.

В связи с чем, он сообщил, что за два года состоялось 600 судебных заседаний, связанных с земельными вопросами детского центра.

“На сегодняшний день нам удалось отстоять территорию уникального детского центра мирового уровня. Но действенной поддержки в этой борьбе со стороны ответственных государственных органов, в частности прокуратуры, руководство “Артека” не имеет. Поэтому попытки отрезать кусочки центра не прекращаются до сих пор”, - сказал Б.НОВОЖИЛОВ.