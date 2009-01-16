Возле жилого дома в Симферополе нашли «подарки» войны

Возле жилого дома в Симферополе найдены артиллерийский снаряд, более двух тысяч патронов, диски к пулемету и множество стреляных гильз. Все боеприпасы – времен Великой Отечественной войны, советского производства.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, на россыпи ржавых гильз и ящики с патронами строители наткнулись в 10 метрах от дома по улице Тургенева. По предположительной версии, здесь в годы войны располагалась огневая точка. Саперы говорят, что сами по себе ни патроны, ни снаряд угрозы не представляли, правда, все могло обернуться трагедией, попади эти «подарки» войны в руки детям.

К месту обнаружения боеприпасов прибыла пиротехническая группа МЧС. В вырытом котловане саперы обнаружили более 2000 патронов 7,62 мм, артиллерийский снаряд 122 мм, заполненные патронами диски к пулемету Дегтярева и множество стреляных гильз.

Боеприпасы уже вывезли на полигон и уничтожили.