Количество курортников в Крыму сократилось на 24%

Крым с начала 2009-го года и по состоянию на сегодняшний день принял 46,8 тыс. человек, что на 23,7% ниже уровня аналогичного периода 2008-го года (61,3 тыс. человек).

Об этом говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма, которыми располагает УНИАН.

Количество отдохнувших рассчитано по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства.

По данным исполкомов и районных государственных администраций курортных регионов, с начала текущего года в санаторно-курортных учреждениях и туристских предприятиях автономии отдохнули 15,1 тыс. человек, что на 31,1% меньше, чем за тот же период минувшего года (21,9 тыс. человек).

По состоянию на 16 января в Крымской автономии работает 91 санаторно-курортное и туристское предприятие, они заполнены на 20,3%. В 2008-ом году в это время в Крыму работало на 7 курортных учреждений больше, коэффициент заполняемости составлял 27%.