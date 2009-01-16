Радикалы хотят в суде отменить Конституцию Крыма

Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия» надеется в суде отменить действующую Конституцию Автономной Республики Крым.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении координатора организации Валерия ПОДЪЯЧЕГО, он обратился с иском в Окружной административный суд Крыма об отмене постановления Верховной Рады АРК от 21 октября 1998 года, которым была принята нынешняя Конституция автономии. По мнению В.ПОДЪЯЧЕГО, это постановление является противоправным, поскольку «жители полуострова не уполномачивали депутатов Верховного Совета Крыма принимать Конституцию, противоречащую результатам общекрымского референдума 20 января 1991 года о воссоздании Крымской АССР как субъекта Союза». В.ПОДЪЯЧИЙ также считает, что украинский парламент не имел «никаких юридических оснований» отменять Конституцию Крыма от 6 мая 1992 года.

По данным координатора НФ, 15 января прошло первое заседание по делу, следующее назначено на 27 февраля.

Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия» считает затеянный им судебный процесс весьма своевременным в контексте сложившегося экономического кризиса в Украине. «Поскольку нынешняя цена на российский газ является неподъемной для украинских потребителей и промышленных предприятий, а денег покупать газ по $450 у Украины попросту нет, то в счет долга за газ Россия могла бы потребовать от Украины Крым. Для Украины появляется шанс - заплатить долг натурой, а конкретно территориями - Крымом и Севастополем», - заявил координатор НФ «Севастополь-Крым-Россия».

Как сообщал УНИАН, первая Конституция Крыма была принята в 1992 году. Отношения Крыма с официальным Киевом в 1990-х накалились до предела, в итоге этого противостояния Конституция АРК была отмена в 1995 году решением Верховной Рады Украина и Президента Украины, кроме того, была упразднена должность президента Крыма. 21 октября 1998 года на второй сессии ВР автономии была принята новая Конституция Автономной Республики Крым. Ее автором был тогдашний председатель парламента автономии Леонид ГРАЧ. Основной Закон автономии был утвержден Законом Украины от 23 декабря 1998 года N 350-XIV. Конституция АРК была утверждена в ВР Украины с учетом поправки нардепа Ивана ЗАЙЦА. В этой поправке говорилось о преимуществах Конституции Украины и украинского законодательства над положениями Конституции АРК в случае разногласий. Многие крымские политики считают «поправку Зайца» дискриминационной.

В ноябре 2008 года СБУ предъявила координатору НФ «Севастополь-Крым-Россия» В.ПОДЪЯЧЕМУ обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного Кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). При этом он себя виновным не считает. В.ПОДЪЯЧИЙ пообещал, что продолжит борьбу за воссоединение Крыма с Россией.