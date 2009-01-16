За последние несколько месяцев среди рядовых украинцев растет спрос на оружие и средства самозащиты.

Об этом сообщает еженедельник «Комментарии» со ссылкой на экспертов. По их данным, этой осенью волна вооружения прошла по многим областям восточного и центрального регионов: с началом массовых увольнений и периода неоплачиваемых отпусков на промышленных предприятиях люди стали более активно раскупать оружие. В последнее время специалисты отмечают также повышенный интерес людей к простейшим средствам самозащиты. В частности, наблюдается 50%-е увеличение продаж газовых баллончиков.

Что касается охотничьего и пневматического оружия, то специалисты оружейных магазинов отмечают прежнюю динамику продаж. Резкого всплеска спроса, по их мнению, не наблюдается по двум причинам. Во-первых, для покупки необходимы разрешительные документы, оформление которых занимает порядка двух месяцев, а, во-вторых, сдерживающим фактором является рост цен. Пневматическое оружие в Украине не выпускается, а поставляется из России или Европы, поэтому владельцы оружейных магазинов были вынуждены пересмотреть свою ценовую политику. Вслед за резким ростом подорожания доллара и евро цены на импортное оружие были повышены на 30% и выше. Ценовая конъюнктура рынка кардинально изменилась, поскольку в целом доля импортного оружия на прилавках украинских магазинов составляет порядка 70–80% всего ассортимента. По данным опроса оружейных магазинов средняя стоимость ПМР (пистолета Макарова под резиновую пулю) в настоящее время находится в пределах 2000-4000 грн., пневматического пистолета системы Anix – 800 - 1500 грн., револьвера под патрон Флобера - от 1200 грн. до 4000 грн. Цены на охотничьи гладкоствольные ружья стартуют от 4000 грн., охотничьи нарезные - от 6000 грн.