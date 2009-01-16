В Симферополе пройдет антиамериканское вече

Всекрымское Вече планируют провести в Симферополе 19 января активисты Общественного Совета по защите конституционных полномочий Автономной Республики Крым.

В собрании примут участие представители всех городов и районов Крыма.

Пресс-служба совета по защите конституционных полномочий АРК сообщает, что Всекрымское Вече рассматривает подписание в декабре 2008 года Хартии между США и Украиной «как грубое нарушение конституционных прав Автономной Республики Крым».

«Конституция АРК, которая является неотъемлемой частью законодательства Украины, предусматривает, что вопросы внешней политики, затрагивающие интересы крымского общества, решаются с учетом его позиции», - говорится в сообщении. Всекрымское Вече заявит о решимости общественно-политических сил Крыма добиваться отмены Хартии.

Нарушением конституционных прав Крыма в совете по защите конституционных полномочий АРК также считают закрепленное в Хартии решение открыть в Симферополе дипломатическое представительство США. «Законно избранные органы власти Крыма не давали санкций на это», - заявляют в Совете. «Всекрымское Вече заявляет о своей решимости мобилизовать крымчан на защиту конституционных прав Крыма», - говорится в сообщении.