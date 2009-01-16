ВР рекомендует Ющенко выполнить решение об отставке Куницына

Верховная Рада рекомендует Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО выполнить решение Севастопольского городского совета о выражении недоверия председателю Севастопольской городской государственной администрации Сергею КУНИЦЫНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение поддержали 374 народных депутата из 443 зарегистрированных, приняв соответствующее постановление по результатам предварительного отчета Временной следственной комиссии по вопросам выяснения обстоятельств, касающихся нарушения Конституции и законодательства Украины Севастопольской городской государственной администрацией и Севастопольским городским советом, другими органами исполнительной власти по вопросам земельных отношений, а также относительно служебных злоупотреблений и разворовывания государственных средств при выполнении работ по Программе социально-экономического развития города Севастополя.

Недоверие С.КУНИЦЫНУ Севастопольский городской совет выразил 27 мая 2008 года.

ВР решила предварительный отчет ВСК направить Президенту, Кабинету Министров, Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины.

При этом Генпрокуратуре и Министерству внутренних дел рекомендовано дать правовую оценку действиям руководства и отдельным должностным личностям Севастопольской городской государственной администрации относительно фактов “разбазаривания государственных бюджетных средств, злоупотребления служебным положением при отчуждении земельных участков, заключении соглашений о паевом участии в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города”.

Также парламент требует от Кабмина в течение месяца внести в ВР предложения об усовершенствовании законодательства Украины в части гарантирования прав местного самоуправления при заключении договоров аренды земель.

ВСК поручено продолжить роботу и осуществить проверку фактов злоупотреблений при заключении соглашений о паевом участии в развитии инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города.