Теперь работающие пенсионеры будут получать пенсии последними

Пенсионный фонд разработал новый график выплаты пенсий.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики, по словам министра Людмилы ДЕНИСОВОЙ, этим графиком для каждого пенсионера определена индивидуальная дата ежемесячной выплаты пенсии в 2009 году, а выплаты равномерно распределены в течение месяца.

«В первую очередь выплата пенсий будет осуществляться инвалидам войны, участникам боевых действий, членам семей погибших военнослужащих, неработающим инвалидам и получателям пенсии в связи с потерей кормильца. Последними получают пенсии работающие пенсионеры», – сказала Л.ДЕНИСОВА.

Как пояснили в Министерстве труда, раньше основная нагрузка по выплатам пенсий приходилась на первую декаду месяца, поэтому решено равномерно распределить нагрузку на почтальонов и банки, которые проводят выплаты.

Л.ДЕНИСОВА отметила, что на сегодняшний день нет проблем с поступлениями в Пенсионный фонд, несмотря на то, что первая декада января – это в основном праздничные и выходные дни.

Кроме того, по ее словам, в государственном бюджете предусмотрено покрытие временных кассовых разрывов, которые возникают при выплате пенсий.

«Выплата пенсий осуществляется с 4 по 25 число каждый месяц, и по состоянию на 15 января 2009 года пенсию уже получили 68,3% пенсионеров», – подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.