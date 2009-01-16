К сведению: министр труда вручит квартиры пострадавшим от взрыва

19 января в 14.00 состоится вручение ключей от квартир пострадавшим от взрыва евпаторийцам с участием министра труда и социальной политики Украины Людмилы Денисовой.

Мероприятие состоится по адресу: Евпатория, ул. 9 Мая, 45а (Клуб управления по делам семьи и молодежи «Лидер»).

Отъезд 19 января 2009 года в 12.00 от здания Совета министров Автономной Республики Крым (Симферополь, пр. Кирова, 13).

Контактные телефоны: 8 (050) 393 93 99, 8 (050) 498 82 63.