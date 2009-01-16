На кладбище собираются сделать… зеленую зону для отдыха?

Заместитель мэра Симферополя Марина ЧЕРНОВА опровергла слухи о том, что на месте кладбища по ул. Сельвинского, 108 в микрорайоне «Загородный» будут строить жилье.

«Согласно генеральному плану города, принятому еще в советское время, на месте частного сектора микрорайона действительно предусмотрено строительство многоэтажного жилья, но о строительстве на кладбище речи не идет. Здесь по генплану должна быть зеленая зона для отдыха горожан», - заявила М.ЧЕРНОВА накануне на общественных слушаниях по вопросу переноса захоронений с кладбища, сообщает пресс-центр мэрии Симферополя.

По данным пресс-центра, с 1980-х годов на кладбище захоронения не производятся. До этого там хоронили людей, которые проживали в микрорайоне «Загородный». Всего на кладбище, по данным жителей микрорайона, похоронены порядка 250 человек, в том числе три Героя Советского Союза. От председателя правления ОАО «ССАП 1203» поступило обращение в Симферопольский горсовет о необходимости перенести захоронения с кладбища, которое примыкает к предприятию, на городское кладбище «Абдал». «Одним из аргументов о необходимости переноса захоронений послужило выданное ООО «Мегалит Крым» заключение о том, что кладбище может стать причиной заражения грунтовых вод, которые проходят слишком близко к поверхности», - говорится в сообщении мэрии. Обращение рассмотрели, а председателю правления «ССАП 1203» рекомендовали получить согласие на перенос кладбища у жителей микрорайона «Загородный». В июле 2008 года жители микрорайона обратились с письмом к мэру Симферополя Геннадию БАБЕНКО с возражением по поводу переноса захоронений. 24 сентября 2008 года постоянная комиссия горсовета по вопросам реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства решила «согласовать перенос кладбища, расположенного по ул. Сельвинского, 108, в соответствии с действующим законодательством».

Инициаторам переноса кладбища на общественных слушаниях 15 января так и не удалось убедить симферопольцев в необходимости переместить могилы их родственников на «Абдал». «Кладбище – это святое, – подчеркнула председатель квартального комитета микрорайона «Загородный» Людмила ВИННИК. – На нем не то, чтобы строить нельзя, но и лесопарковую зону создавать. Вот вы поведете гулять своего ребенка на бывшее кладбище?».

Жителей микрорайона поддержал депутат Симферопольского горсовета Николай АГЕЕВ. «Этот вопрос даже на слушания не надо было выносить. Я считаю, что разрешение на перенос кладбища давать нельзя. Это кощунство. Если этот вопрос будет вынесен на сессию, я лично с каждым депутатом поработаю, чтобы не голосовали», – сказал он.

После долгих дебатов решили провести обследование кладбища с привлечением различных специалистов, а затем снова провести слушания.