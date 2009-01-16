Ноу-хау крымского сельсовета: «авансы» – при выделении земли
Прокуратура внесла протест
Прокуратура Симферопольского района потребовала отменить решения Добровского сельского совета, которыми установлена обязательность внесения «аванса» размером пять тысяч гривен при выделении земельных участков.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, в сентябре-октябре 2008 года депутаты создали новую норму в дополнение к действующему законодательству, установив зависимость между привлечением денег на развитие инженерно-транспортной сети и социальной инфраструктуры и выделением гражданам земли.
Законом никакой «авансовый платеж» не предусмотрен, поэтому прокуратурой Симферопольского района внесены протесты на решения сельсовета «О привлечении средств граждан, юридических и физических лиц, которым дано разрешение на получение выходных данных на проектирование объекта градостроительства на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов» и «Об утверждении типового договора привлечения денежных средств (в том числе в виде авансового взноса) для развития инженерно-транспортной инфраструктуры населенных пунктов при выделении земельных участков для индивидуального жилищного строительства».