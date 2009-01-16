Ноу-хау крымского сельсовета: «авансы» – при выделении земли

Прокуратура Симферопольского района потребовала отменить решения Добровского сельского совета, которыми установлена обязательность внесения «аванса» размером пять тысяч гривен при выделении земельных участков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, в сентябре-октябре 2008 года депутаты создали новую норму в дополнение к действующему законодательству, установив зависимость между привлечением денег на развитие инженерно-транспортной сети и социальной инфраструктуры и выделением гражданам земли.

Законом никакой «авансовый платеж» не предусмотрен, поэтому прокуратурой Симферопольского района внесены протесты на решения сельсовета «О привлечении средств граждан, юридических и физических лиц, которым дано разрешение на получение выходных данных на проектирование объекта градостроительства на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов» и «Об утверждении типового договора привлечения денежных средств (в том числе в виде авансового взноса) для развития инженерно-транспортной инфраструктуры населенных пунктов при выделении земельных участков для индивидуального жилищного строительства».