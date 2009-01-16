Двое детей госпитализированы с ожогами после пожара в Крыму

Двое детей – мальчик и девочка – госпитализированы с ожогами, полученными на пожаре в частном доме в Крыму.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, пожар произошел в Судакском регионе автономии.

Огнем повреждена комната на площади 12 квадратных метров. Пожар потушили к прибытию спасателей.

Мальчик, 2006 года рождения, с ожогами 10% тела и отравлением продуктами горения доставлен в больницу в Симферополе. Состояние ребенка – тяжелое, сообщили в МЧС.

Девочка, 2008 года рождения, с ожогами 2% тела и отравлением продуктами горения также доставлена в больницу в Симферополе. Состояние малышки – средней тяжести.