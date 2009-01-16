На пожаре погибли 2 человека

Два человека погибли сегодня рано утром на пожаре в двухэтажном доме в сакском селе Вересаево.

Как сообщает Главное управление Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, пожар произошел в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже дома. Огонь повредил комнату на площади 7 квадратных метров.

На пожаре найдены тела мужчины (1969 года рождения) и женщины (1974 года рождения).

Причина смерти, причина пожара и убыток устанавливаются.