На пожаре погибли 2 человека

12:27, 16 января 2009
Крым
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Горела квартира в Сакском районе

Два человека погибли сегодня рано утром на пожаре в двухэтажном доме в сакском селе Вересаево.

Как сообщает Главное управление Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, пожар произошел в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже дома. Огонь повредил комнату на площади 7 квадратных метров.

На пожаре найдены тела мужчины (1969 года рождения) и женщины (1974 года рождения).

Причина смерти, причина пожара и убыток устанавливаются.

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