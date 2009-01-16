На пожаре погибли 2 человека
12:27, 16 января 2009Крым
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Горела квартира в Сакском районе
Два человека погибли сегодня рано утром на пожаре в двухэтажном доме в сакском селе Вересаево.
Как сообщает Главное управление Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, пожар произошел в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже дома. Огонь повредил комнату на площади 7 квадратных метров.
На пожаре найдены тела мужчины (1969 года рождения) и женщины (1974 года рождения).
Причина смерти, причина пожара и убыток устанавливаются.
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