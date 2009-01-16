Перед Крещением евпаторийцам дадут горячую воду

В Евпатории 17-18 января будет возобновлена подача горячей воды населению по графику.

Как сообщает исполнительный комитет Евпаторийского городского совета, в субботу воду получат жители тех домов, которые обслуживаются котельными 1, 4, 6 районов, а также жители улиц Симферопольская, Линейная, Пушкина и поселка Мирный.

В воскресенье горячую воду получат жители домов, которые обслуживаются котельными 5 и 8 районов, жители улиц Тимирязева и Дмитрия Ульянова, поселка Заозерное.

Телефон для справок: (8-06569) 3-25-63.