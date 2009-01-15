Маршруточников Евпатории заподозрили в сговоре
02:58, 15 января 2009Крым
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Проводится расследование
Крымское отделение Антимонопольного комитета Украины возбудило дело по признакам антиконкурентных согласованных действий со стороны 5-ти частных перевозчиков в Евпатории.
Как сообщает пресс-служба АМКУ, перевозчики, имея разные расходы, одновременно повысили до одинакового уровня стоимость проезда на маршрутах в Евпатории.
В настоящее время проводится расследование, говорится в сообщении антимонопольщиков.
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