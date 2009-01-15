Маршруточников Евпатории заподозрили в сговоре

02:58, 15 января 2009
Крым
0

Проводится расследование

Крымское отделение Антимонопольного комитета Украины возбудило дело по признакам антиконкурентных согласованных действий со стороны 5-ти частных перевозчиков в Евпатории. 

Как сообщает пресс-служба АМКУ, перевозчики, имея разные расходы, одновременно повысили до одинакового уровня стоимость проезда на маршрутах в Евпатории. 

В настоящее время проводится расследование, говорится в сообщении антимонопольщиков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter