Маршруточников Евпатории заподозрили в сговоре

Крымское отделение Антимонопольного комитета Украины возбудило дело по признакам антиконкурентных согласованных действий со стороны 5-ти частных перевозчиков в Евпатории.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, перевозчики, имея разные расходы, одновременно повысили до одинакового уровня стоимость проезда на маршрутах в Евпатории.

В настоящее время проводится расследование, говорится в сообщении антимонопольщиков.