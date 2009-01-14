Кабмин отказался от закупок инсулиновых препаратов

Правительство отказалось от практики проведения централизованных закупок Министерством здравоохранения Украины инсулиновых препаратов для больных сахарным диабетом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабине.

«Мы сегодня приняли решение о том, что наконец-то не Министерство здравоохранения будет закупать инсулин централизовано, а потом лекарства раздавать больным, а деньги, заложенные в бюджете, будут именно деньгами выдаваться людям, которые болеют сахарным диабетом, и они сами будут приобретать те лекарства, которые им нужны для эффективного лечения, а не те, которые навязывают сверху», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.