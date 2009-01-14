8 человек замерзли в Севастополе с начала года - омбудсман

Уполномоченный Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА обеспокоена тем, что в стране с начала 2009 года зимние холода забрали жизни уже 110 человек, треть из которых – бездомные.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмана со ссылкой на информацию Министерства труда и социальной политики Украины, больше всего пострадавших от январских морозов в Луганской области – 37 погибших, Донецкой области – 11, Николаевской области – 7, в Киеве – 18 и Севастополе – 8 погибших.

"Сейчас, когда метеорологи предупреждают о приближении очередной волны непогоды и морозов, - отмечает Омбудсман Украины, - необходимо безотлагательно устранить недостатки в организации функционирования объектов теплоснабжения, предприятий жилищно-коммунальной сферы, а также обеспечить стабильную работу учреждений социальной защиты, мобилизовать все ресурсы для существенного увеличения количества ночлежек, пунктов обогрева, раздачи горячей еды и теплой одежды, в первую очередь гражданам, не имеющим приюта".

Уполномоченный по правам человека направила по указанномым вопросам представление премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.