Прокуратура Крыма за год отправила под суд более 900 обвиняемых

Прокуратура Крыма в 2008 году отправила под суд 921 обвиняемого. Они проходит по 815 уголовным делам.

В ходе следствия возмещено почти девять миллионов гривен ущерба, причиненного преступлениями. 3,7 миллиона гривен прокуратура пытается возместить гражданско-правовым путем, путем предъявления в суд исковых заявлений. Арестовано имущество обвиняемых на сумму 5,6 миллионов гривен.

Третья часть расследованных прокуратурой преступлений совершена в сфере экономики (313), в том числе в бюджетной сфере – 70, в банковской сфере – 22, сообщает сегодня пресс-служба надзорного ведомства.

В минувшем году по фактам совершения коррупционных преступлений возбуждено 63 уголовных дела, по фактам взяточничества – 73.

"Затребованные взяточниками суммы колебались от 300 гривен до 140 тысяч долларов. По делам о коррупции проходит 77 лиц, в том числе 31 работник органов внутренних дел, 27 государственных служащих, 14 должностных лиц органов местного самоуправления, два представителя судебной ветви власти", - сообщили в пресс-службе.

В производстве органов прокуратуры остается 151 уголовное дело, из которых 86 – о преступлениях в сфере экономики и органов управления.