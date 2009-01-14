В Украине подросли цены на бензин

С начала года средние цены на нефтепродукты на АЗС Украины выросли в пределах 15-22 копеек за литр. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании «UPECO».

Так, по данным компании, средние розничные цены на бензин марки А-76/80 повысились на 17 коп./литр: с 4,37 грн./литр (26 декабря 2008 года) до 4,54 грн./литр (13 января 2009 года).

Самые высокие цены на А-76/80 были зафиксированы в АР Крым (4,81 грн./литр), Донецкой и Киевской областях (4,75 грн./литр).

Наиболее низкие розничные цены на эту марку бензина сложились на АЗС Днепропетровской (4,25 грн./литр), Черниговской (4,37 грн./литр) и Кировоградской (4,44 грн./литр) областей.

Вместе с тем, цены на бензин А-92 выросли на 16 коп., с 4,69 грн./литр (26.12.08) до 4,85 грн./литр (13.01.09).

Дороже всего А-92 предлагают в АР Крым (5,11 грн./литр), Донецкой и Киевской областях (5,05 и 5,03 грн./литр соответственно).

Минимальные цены на эту марку сложились в Днепропетровской (4,60 грн./литр), Черниговской (4,67 грн./литр) и Харьковской (4,70 грн./литр) областях.

Наиболее популярная марка А-95 выросла в цене на 15 коп., с 4,89 грн./литр (26.12.08) до 5,04 грн./литр (13.01.09).

Самые высокие цены на высокооктан сформировались в АР Крым (5,31 грн./литр), Донецкой (5,26 грн./литр) и Киевской (5,23 грн./литр) областях.

Дешевле всего А-95 предлагают на АЗС Днепропетровской (4,82 грн./литр), Черниговской и Сумской (4,87 грн./литр) областей.

Самое высокое подорожание было зафиксировано на дизельное топливо. С 26 декабря по 13 января средние цены на ДТ в Украине выросли на 22 коп. за литр - с 5,38 до 5,60.

Дороже всего дизтопливо предлагают на АЗС Крыма (5,82 грн./литр), Донецкой (5,77 грн./литр) и Киевской (5,75 грн./литр) областей.

Вместе с тем, цены в Днепропетровской (5,42 грн./литр), Сумской (5,46 грн./литр) и Харьковской (5,47 грн./литр) областях были самыми низкими.

Напомним, 25 декабря 2008 года Верховная Рада увеличила ставки акцизного сбора на бензины моторные (А76-А98) до 110 евро за тонну.

BizLiga.net