Тимошенко обещает новую концепцию разработки шельфа моря

Правительство намерено подготовить концепцию по разработке газовых месторождений в шельфе Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

«У нас на послезавтра запланировано расширенное совещание со всеми специалистами по подготовке абсолютно новой, динамичной концепции по разработке собственных месторождений, в том числе на шельфе Черного моря. Мы будем делать все возможное, чтобы были финансы и все необходимые организационные возможности для увеличения добычи собственного газа непосредственно в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что в ближайшие дни в правительстве будут проведены совещания по активизации использования альтернативных источников энергоресурсов. В частности, глава правительства уточнила, что речь идет о переходе на использование электроэнергии для отопления и подогрева горячей воды в жилищно-коммунальном секторе, а также активизации использования биогаза.

«Я хочу, чтобы эта сложная ситуация, которая сложилась с поставкой газа в Украину и Европу, стала новым толчком для использования альтернативных газу источников, использования всех технологий по энергосбережению. Я думаю, что 17 лет, к сожалению, Украина просто в этом направлении «прогуляла» и ничего не сделала. Сейчас пришло время этим заниматься в ускоренном режиме, делая это одним из главных приоритетов энергетической политики Украины», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.