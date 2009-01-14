В Крыму поймали телефонных хакеров: юриста и связиста

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух жителей Крыма – юриста и связиста, которые, вмешиваясь в работу автоматизированных систем связи, выдавали международные телефонные звонки за внутригородские.

Как сообщили в пресс-группе Главного управления СБУ в Крыму, за все время несанкционированного вмешательства в обход Международного центра коммутаций злоумышленники пустили около 28 тысяч международных звонков под видом городских соединений, чем нанесли предприятию значительный ущерб.

Нелегальный бизнес крымчане открыли в Симферополе. Ожидаемый ежемесячный доход должен был по самым скромным подсчетам составлять 8-9 тысяч долларов США. «Юрист подыскал помещение и заключил контракт на особый вид телефонной связи и Интернет-услуги с местным оператором. При заключении контракта его несколько раз предупредили о допустимых и недопустимых случаях использования предоставленных услуг. Указали и на нюансы, которые считались нарушениями договора. После этого офис был укомплектован необходимым оборудованием по желанию заказчика», - говорится в сообщении СБУ. Связист, подключив несколько собственных устройств, организовал мини-АТС. «Благодаря манипуляциям с системами многоканальной связи и Интернета полученные из-за границы звонки компьютерными системами оператора считались внутригородскими и тарифицировались соответствующим образом. Разница в оплате и составляла чистую прибыль компьютерных мошенников», - сообщили в СБУ.

Такая система проработала всего несколько дней, после чего махинаторам пришлось менять адрес «конторы». «Однако и этих нескольких дней для специалистов оператора, предоставлявшего услуги махинаторам, оказалось достаточно, чтобы обнаружить «неувязки» в телефонном трафике. Обзвон абонентов, принимавших сомнительные внутригородские звонки, показал, что на самом деле им звонили родственники из США, Израиля и других стран зарубежья», - отмечается в сообщении. Установив, что предоставленное оборудование используется с нарушением правил и приводит к ущербу деятельности госпредприятия, представители телефонного оператора обратились в крымский Главк СБУ.

Оперативники взяли мошенников с поличным - во время осуществления незаконной маршрутизации международных телефонных переговоров.

СБУ отмечает, что плату за трафик, которая должна была осуществляться по системе электронных платежей в начале следующего месяца, злоумышленники так и не получили – а ущерб представителю связи им придется возмещать в полном объеме.