19-20 января в Симферополе отметят День Крыма и его флага

На следующей неделе в Симферополе пройдут мероприятия, посвященные Дню Автономной Республики Крым, Дню флага Крыма, а также Дню Соборности Украины.

Так, 19 января на флагштоках у памятника Тарасу Шевченко подномут государственный флаг Украины и флаг автономии. В этот же день пройдет «Турнир сильнейших» по настольному теннису, сообщает пресс-центр мэрии.

20 января состоятся торжественное вручение наград АР Крым, торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню Автономной Республики Крым. Также пройдет выставка лучших детских работ «Мой Крым любимый».

А 22 января в городе состоится возложение цветов к памятнику Шевченко, приуроченное ко Дню Соборности Украины.

Кроме того, с 19 по 22 января в Симферополе пройдет выставка вышивки «Украинский рушничок», посвященная празднованию Дня Соборности Украины; в подростковых клубах - цикл мероприятий, направленный на гражданско-правовое воспитание подрастающего поколения.

В библиотеках Симферополя будут организованы книжно-иллюстративные выставки, пресс-информации, устные журналы, часы толерантности, встречи и правовые беседы, «направленные на воспитание у симферопольцев чувств патриотизма, любви и гордости за свою малую Родину».