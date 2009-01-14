Банда несколько лет торговала в Севастополе объектами Минобороны

Работники Главного следственного управления МВД предъявили обвинение 46-летнему организатору преступной группы, которая в течение 2006-2008 годов занималась в Севастополе незаконным отчуждением имущества объектов Министерства обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба МВД, организатору преступной группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»), ч.1 и ч.3 ст.385 («Отказ свидетеля от дачи показаний или отказ эксперта или переводчика от выполнения возложенных на них обязанностей») и ч.2 ст.205 («Фиктивное предпринимательство»).

Мужчина задержан в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Группировка занималась незаконным отчуждением объектов недвижимости МОУ с последующей реализацией коммерческим структурам, чем нанесла значительный ущерб государству. С целью сохранения права государственной собственности на земучастки, расположенные под объектами Минобороны, участки признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, - на землю наложен арест. Речь, в частности, идет об объектах недвижимости военного городка №461 рыночной стоимостью 2,1 млн. гривен и земельном участке площадью 185 гектаров; недвижимом имуществе военного городка Б-1 стоимостью 700 тыс. гривен и недвижимом имуществе военного городка №488 остаточной стоимостью более 700 тыс. гривен.

Предъявлено обвинение еще двум пособникам организатора противоправных сделок. Одному из них избрана мера пресечения – содержание под стражей.