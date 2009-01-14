Минтранс ищет директора для крымского авиапредприятия

Министерство транспорта и связи Украины объявило конкурс на замещение вакантной должности директора Крымского государственного авиационного предприятия «Универсал-Авиа».

Претендент на должность должен иметь полное высшее образование авиационного направления по образовательно квалификационному уровню магистра или специалиста и стаж работы по профессии руководителей низшего уровня на авиационном транспорте (авиационных компаний) не менее 5 лет, сообщает пресс-служба министерства.

Дата проведения конкурсного отбора будет сообщена лично каждому претенденту.

Основной деятельностью предприятия «Универсал-Авиа» являются авиационные нерегулярные грузовые и пассажирские перевозки.