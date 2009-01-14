Бюджет Севастополя в этом году на 30% меньше, чем в 2008-ом

Бюджет 2009 года в Севастополе не просто напряженный, но и сокращенный.

Об этом сообщила начальник финансового управления городской госадминистрации Севастополя Ирина НЕСТЕРОВА на заседании Антикризисного комитета.

По итогам 2008 года исполнение бюджета составило 1,3 млрд. грн, а объем бюджета 2009 года (вместе с дотациями, спецфондом и т.д.) составит 1 миллиард. «Это практически на 30% меньше, чем в прошлом году», - сообщает пресс-служба горгосадминистрации Севастополя.

По словам И.НЕСТЕРОВОЙ, объем общего фонда, доведенный Министерством финансов Украины, составляет 900 млн. грн., из них 247 млн. грн. – трансферты (в основном, социальные: на выплаты семьям с детьми, льготы, субсидии), 100 млн. грн. составляет субвенция по Черноморскому флоту России. «Дотация выравнивая, как предполагается, составит 75,9 млн. грн., и собственные закрепленные доходы, это 576 млн. грн., на уровне 2008 года. Несмотря на кризисную ситуацию, база налогообложения у нас остается на прежнем уровне», - заявила начальник финуправления.

Глава Антикризисного комитета, председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН отметил: «Вы знаете, как госбюджет принимался, регионы его не видели, он был принят, так сказать, в спешном порядке, мы только сейчас, после Нового года, получили контрольные цифры. Получили и прослезились. Понимаем: по сути дела, на 30%, по сравнению с прошлым годом, бюджет у нас будет хуже (если отнять 100 млн. грн. выделенных в 2008 году на подготовку и проведение 225-летия Севастополя), то приблизительно на 20%».

Всем отраслям придется «ужиматься», считает И.НЕСТЕРОВА. «Мы обратились к главным распорядителям бюджетных средств, необходимо разработать и принять программы по оптимизации расходов. В каждой отрасли есть возможности для экономии, снижения тех или иных расходов», - заявила она. Впрочем, это не коснется защищенных статей бюджета. Рост зарплат в 2009 году правительством не предусмотрен, но зарплату бюджетники «будуть получать вовремя и в полном объеме».