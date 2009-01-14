Крым сейчас получает в 2 раза меньше газа, чем ему необходимо

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что Крымская автономия в настоящее время получает в два раза меньше газа, чем ей необходимо.

«К сожалению, проблема снижения объемов поставок газа коснулась и территории Крыма. Сегодня мы получаем в 2 раза меньше, чем нам необходимо, чтобы безболезненно отапливать жилой фонд и объекты жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечивать природным газом предприятия промышленного производства. Сегодня из-за полного прекращения подачи «голубого топлива» в Крыму уже приостановили свою работу два промышленных гиганта - предприятие «Титан» и содовый завод («Крымский Титан» и Крымский содовый завод - УНИАН)», - цитирует слова А.ГРИЦЕНКО его пресс-секретарь Алла ГОРЕВА.

Крымский спикер назвал критической ситуацию, сложившуюся в сфере поставок российского газа в Украину, и заявил, что она требует скорейшего разрешения в интересах обеих держав и их граждан, в том числе жителей полуострова.

Что касается разговоров о заключении договоров о прямых поставках российского газа непосредственно в автономию, то, по мнению главы крымского парламента, они имеют безответственный характер. «Крым не является субъектом международного права и не имеет права самостоятельно заключать с иностранными государствами какие-либо договоры, в частности по прямым поставкам российского газа на территорию Автономной Республики Крым. Если бы это было в нашей компетенции, мы бы давно именно так и сделали», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Кроме того, он призвал потребителей Крыма, в частности население, погасить задолженность по оплате за газ, а текущие платежи производить своевременно. «На сегодняшний день Крым рассчитался за поставленное тепло лишь на 62%», - сообщил глава крымского парламента.