Спуск Котовского в Севастополе планируется сдать к 1 февраля

Если погода не подведет, а строители сохранят темпы работ, то движение по спуску Котовского будет открыто к началу февраля, заверяет председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.

Пресс-служба администрации сообщает, что работы на спуске Котовского идут в 2 смены, реконструкция дороги идет с двух сторон. На спуске уже проложены все сети. «И в этом, признаются строители, была основная трудность: по документации длина сетей – не более 1 км, на деле пришлось перекладывать 6,5 км (при этом протяженность спуска Котовского – чуть больше километра). Подкорректировала работу строителей и погода», – говорится в сообщении.

Глава Севастопольской горгосадминистрации заявил, что «не надо подгонять сроки сдачи пуска Котвского». «Главное – качество. Наши «доброжелатели» уже ругают администрацию, дескать, где же сданный в эксплуатацию спуск Котовского? Я бы всем им рекомендовал побывать на стройке, оценить сделанное, понять, с какими трудностями мы здесь столкнулись. Если сохраним темпы и погода не подведет, к 1 февраля откроем здесь движение», – сказал С.КУНИЦЫН.

Он также заявил, что о сносе домов, мешающих расширению улицы, сегодня речь не идет. «Пока дорога будет сдана по тому проекту, который есть. Это – первый этап. На втором этапе мы планируем строительство очистных сооружений. У нас же ливневка из всего центра, с проспекта Острякова стекает здесь прямо в бухту. На втором же этапе – планируем и расширять дорогу. Некоторые дома и постройки действительно мешают. Сейчас правоохранительные органы разбираются, как эти сооружения были узаконены, кто там живет, кто там активно прописывался в последнее время. Спокойно разберемся, решим, что дальше делать», – заявил глава горгосадминистрации.

Напомним, ранее С.КУНИЦЫН заявлял: «Задача одна – сдать спуск Котовского к Новому году, максимум – к середине января».