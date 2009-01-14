Крымчанин получил ожоги 20% тела при разогревании бака грузовика

Житель Крыма при неосторожном разогревании топливного бака грузового автомобиля «КамАЗ» получил термические ожоги 18-20% тела.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае, который произошел в феодосийском пгт Приморский, поступила к спасателям 13 января.

«Житель Кировского района, 1964 года рождения, при неосторожном разогревании топливного бака КамАЗа получил ожоги тела», - говорится в сообщении МЧС.

Врачи предоставили пострадавшему первую медицинскую помощь и госпитализировали его в травматологическое отделение феодосийской больницы №1 с диагнозом «термические ожоги ІІ - ІІІ степени, 18-20% тела».

Состояние мужчины - средней степени тяжести, добавили в МЧС.