Крымский премьер увлекся коньками

«Комсомолка» рассказывает о том, что во время праздничных каникул на катке в Симферополе был замечен мужчина, как две капли похожий на председателя Совета министров Крыма. На поверку оказалось, что это действительно он. И видят его на ледовой арене не так уж редко.

- Я научился кататься еще в детстве, когда мальчишкой гонял в дворовой хоккей. Когда в Симферополе открыли каток, я вначале отнесся к этой затее скептически. Но попробовал - хорошая затея! - рассказал крымский премьер Виктор ПЛАКИДА. - Хотя мне пришлось заново учиться кататься – в последний раз я выходил на лед в Питере в 1976 году. Я благодарен владельцам и организаторам, даже хотелось бы, чтобы катков у нас было больше. В прошлом году мы ходили на каток вдвоем с женой, в этом году к нам присоединились родные и друзья. Я купил себе коньки - долго искал и нашел во время поездки в Киев. Купил хорошие, но совсем не за баснословные деньги - всего за 300 гривен. Вот только времени на развлечения у меня совсем мало. Поэтому на каток я хожу поздно вечером - с 22 до 23 часов. За зимние праздники успел побывать на катке 7 раз.