Газовый конфликт срежиссирован в США, считает Грач

Лидер коммунистов Крыма, народный депутат Леонид ГРАЧ считает, что сценарий «газового конфликта» между Украиной и Россией подготовили в Соединенных Штатах Америки.

Об этом Л.ГРАЧ заявил сегодня в ходе интернет-конференции на сайте ForUm, сообщили в пресс-службе нардепа.

«Газовый конфликт срежиссирован в Штатах для достижения разрыва добрососедских отношений Украины и России», - заявил депутат-коммунист.

Л.ГРАЧ отметил: Россию «довели» до того, «что она больше не будет закрывать глаза на воровство, и по дешевке русофобам газа уже не будет». «Россия готова продавать Украине газ на тех условиях, что и Европе», - сказал коммунист. Он отметил, что вместе с тем «если говорить об Украине с точки зрения той позиции в газовом конфликте, какую занимает украинская сторона, то Россия понимает, что мы – голодранцы, и кризис у нас и в умах, и в душе, и в кармане». «Поэтому как платежеспособная сторона, она (Россия) готова открыть кредитование на тех или иных условиях - денежный заем, проценты, создание газового консорциума, предоплата за транзит - любые другие формы. Правительство должно хорошо соображать в этой области и отдавать себе отчет, какая ответственность накладывается на него за судьбу государства и народа», - сказал Л.ГРАЧ.

По его мнению, украинские Президент Виктор ЮЩЕНКО и премьер Юлия ТИМОШЕНКО должны «публично извиниться перед руководством России» и ехать на переговоры, чтобы «снять и большие, и малые проблемы в российско-украинских отношениях».