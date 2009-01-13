«Газ Украины» требует от Крыма погасить долги за голубое топливо

«Газ Украины» обращается к руководителям местных органов власти и предприятий теплокоммунэнергетики с просьбой немедленно погасить задолженность за газ, потребленный с начала отопительного сезона 2008-2009 годов.

Как говорится в сообщении пресс-службы компании, общая сумма задолженности теплопоставляющих предприятий перед «Газом Украины» за потребленный с 1 октября 2008 года природный газ составляет 1,955 млрд. грн.

Среди наибольших должников – «Крымтеплокоммунэнерго» (57,4 млн. грн.).