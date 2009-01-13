Налоговая Севастополя впервые собрала в бюджет более 1 млрд. грн.

В 2008 году налоговой службой Севастополя в Сводный бюджет впервые привлечено более миллиарда гривен - 1 млрд. 66 млн. 800 тыс. грн.

При этом в государственный бюджет поступило 479 млн. грн. (105% от задания Министерства финансов Украины). Фактический сбор за аналогичный период прошлого года превышен на 33,8%.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в городе Севастополе.

Также по данным пресс-центра, в местный бюджет поступило 587,8 млн. грн., темп роста по сравнению с прошлым годом составил 131,9%. Задание финансовых органов городской и районных администраций обеспечено на 103,4%, в местный бюджет дополнительно поступило 19,1 млн. грн.