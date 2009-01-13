2 крымских авиасудна исключили из реестра гражданских судов Украины

Госавиаадминистрация исключила из реестра гражданских воздушных судов Украины два крымских судна - судна Крымского государственного авиационного предприятия “Универсал-авиа” (Симферополь) и ООО “Веда” (Симферополь).

У предприятия “Универсал-авиа” - это МИ-2 Ur-23277 заводской номер 529046025, а у ООО “Веда” - АН-26 UR-VIV заводской номер 590.

Владельцы воздушных судов, на которые в течение 24 месяцев не выдавались сертификаты летной пригодности или разрешения на выполнение полетов, "должны устранить с внешних поверхностей судов государственные и регистрационные знаки Украины" и доложить об этом в Госавиаадминистрацию. Кроме того, они должны вернуть регистрационные удостоверения, которые утратили действие.

Пресс-служба Министерства транспорта и связи сообщает, что в целом Госавиаадминистрация приказом №892 исключила 27 воздушных судов из реестра гражданских воздушных судов Украины.