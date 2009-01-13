Украина стала 152-й в рейтинге экономически свободных стран

Американский исследовательский центр Heritage Foundation и деловая газета Wall Street Journal представили очередной ежегодный рейтинг более 170 стран мира по уровню экономической свободы.

Он определялся по 10 ключевым факторам, среди которых свобода в бизнесе, торговле, инвестициях и на рынке труда, налоговая нагрузка, защита прав собственности, а также гарантии со стороны государства при его невмешательстве в частный бизнес.

Украина - на 152 месте среди 179 включенных в рейтинг стран (48,8 балла). В прошлом году Украина занимала 133-е место. А еще в 2007 году Украина была 125-й.

В 15 раз подряд рейтинг возглавили Гонконг (90 баллов) и Сингапур. За ними в первой десятке - Австралия, Ирландия, Новая Зеландия, США, Канада, Дания, Швейцария и Великобритания. Из республик бывшего СССР самый высокий рейтинг присвоен Эстонии - она на 13 месте, опережая большинство стран Западной Европы. Хуже всех дела обстоят в Беларуси и Туркменистане - 167 и 169 места соответственно.

Россия - на 146 месте, уступая Сирии, Экваториальной Гвинее, Мальдивам, Гвинее и Вьетнаму. Сразу за РФ следуют Гаити, Узбекистан, Восточный Тимор, Лаос и Лесото. В рейтинге прошлого года Россия была на 134 месте.

Последние места в рейтинге заняли Куба, Зимбабве и Северная Корея. По различным причинам специалисты Heritage Foundation не смогли оценить Ирак, Афганистан, Судан и Лихтенштейн.

Корреспондент