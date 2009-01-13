Весной цены на интернет-услуги резко вырастут

Сегодня на рынке интернет-хостинга наблюдается снижение темпов развития.

Об этом заявил директор компании Imena.UA Павел БЛОЦКИЙ, сообщает УНИАН.

По его данным, за ноябрь-декабрь 2008 года активность компаний на интернет-рынке уменьшилась на 30-50%. Так, согласно статистике администратора домена UA компании «Хостмастер», прирост доменных имен в крупнейшей украинской зоне COM.UA в декабре составил 1,6 тыс. против среднего прироста за 2008 год в 3,5 тыс.

По данным компании Imena.UA, также на 35-40% сократился прирост количества размещаемых в Интернете сайтов.

«Это, конечно, еще не спад, но существенное сокращение темпов роста рынка. Следует понимать, что речь идет о бурно развивающемся рынке с характерным 25-30% ростом», – отметил П.БЛОЦКИЙ.

По его мнению, такое снижение темпов роста на интернет-рынке, наблюдавшееся в последние месяцы 2008 года, связано с «огромным финансовым давлением, которое кризис оказывает на украинские компании». П.БЛОЦКИЙ считает, что «ближайшие 2-3 месяца на рынке онлайн-услуг будут весьма напряженными».

В то же время почетный президент компании Imena.UA Александр ОЛЬШАНСКИЙ прогнозирует «бурный рост рекламной и коммуникативной активности в Интернет весной 2009 года», хотя темпы финансового роста этих видов деятельности будут незначительными.

Также, по словам А.ОЛЬШАНСКОГО, в течение 3-4 месяцев значительно вырастет стоимость услуг в Интернете.

«Следует ожидать полуторократного роста за услуги Интернет», – отметил он.

Увеличение стоимости услуг, по мнению А.ОЛЬШАНСКОГО, связано с тем, что сегодня валютные затраты участников этого рынка составляют до 50% – это покупка оборудования, плата за доступ в Интернет и пр. Хотя уже сегодня наблюдается увеличение на 30% стоимости регистрации доменных имен и сайтов, поскольку цена их регистрации привязана к евро и доллару.

В этих условиях компания Imena.UA (ТМ MiroHost.net) в качестве первого шага по преодолению последствий IT-кризиса заявила о передаче практически всех рекламных возможностей компании в распоряжение своих клиентов, сообщил А.ОЛЬШАНСКИЙ.

«Единственный путь преодоления кризиса не в том, чтобы экономить и сокращать затраты, а в том, чтобы больше работать и больше зарабатывать», – считает он.

Поэтому, по данным А.ОЛЬШАНСКОГО, компания Imena.UA в 2009 году будет следовать новой бизнес-стратегии. В рамках этой стратегии каждый из хостинговых клиентов компании с 1 февраля 2009 года получит бесплатно от 300 тыс. до 1 млн. баннеропоказов, что в сумме с консультациями специалистов компании Imena.UA будет существенной поддержкой в условиях кризиса.

«Новая стратегия направлена на то, чтобы помочь нашим клиентам зарабатывать больше, при этом помощь в виде медийной рекламы, консультаций по продвижению сайтов и т.д. получат все хостинг-клиенты компании Imena.UA», – отметил П.БЛОЦКИЙ.