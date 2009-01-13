5 человек погибли на пожаре в Крыму

Пять человек погибли в результате пожара в крымском городе Белогорск.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о пожаре в частном доме поступила к спасателям сегодня в 6.55 утра.

Площадь пожара составила всего 4 квадратных метра, однако помещение оказалось сильно задымлено. Спасатели обнаружили тела трех женщин и двух мужчин.

Для ликвидации возгорания понадобилось 15 минут.

Причина пожара и гибели людей устанавливается. На месте происшествия работает следственная комиссия из числа сотрудников МЧС, милиции и прокуратуры.

«По словам соседей, в этом доме часто собирались люди без определенного места жительства, каждый раз их встречи сопровождались употреблением спиртных напитков», - добавили в МЧС.