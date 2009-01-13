В Крыму откроют милицейскую ДНК-лабораторию

При милиции Автономной Республики Крым в скором времени откроют лабораторию ДНК-анализа.

Как сообщили в Департаменте по связям с общественностью и международной деятельности МВД Украины, в АР Крым и Донецкой области генетические лаборатории подготовлены к введению в эксплуатацию.

Метод идентификации личности, основанный на анализе дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) - геномная дактилоскопия - пришел в мировую криминалистику в 1985 году. Он позволяет идентифицировать личность по биологическим следам человека, что особенно важно в расследовании тяжких преступлений: убийств, убийства с изнасилованием и так далее.

В 1999 году впервые в Украине, в лаборатории молекулярно-генетической идентификации, начал использоваться автоматический анализатор ДНК с современным набором праймеров для идентификации личности, который позволил получать данные, близкие к полной идентификации объектов.

Качество исследований, проведенных ДНК-лабораторией, подтверждено международными сертификатами Европейской ассоциации судебных генетиков.

Сейчас лаборатории ДНК-анализа функционируют в Государственном центре и региональных подразделениях в Киеве, Запорожской и Полтавской областях.

В ближайшем будущем ДНК-лаборатории будут созданы при ГУ МВД Украины в Днепропетровской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Харьковской областях, УМВД Украины в Винницкой и Николаевской областях.