В Севастополе разоблачили фирмачей, выдуривших у россиян миллион гривен

В Севастополе разоблачили нескольких предпринимателей, которые присвоили 1 млн. грн. российской фирмы.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, предприниматели в мае 2007 года создали фиктивные фирмы и заключили с россиянами соглашение о поставках цемента. Полученные от российской фирмы в качестве авансового платежа 1 млн. грн. фирмачи перевели в наличность и присвоили.

Прокуратурой Нахимовского района Севастополя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).