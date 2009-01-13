Крымскими «Башмаками» займется суд

Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины завершило производство по уголовному делу по обвинению членов организованной преступной группировки «Башмаки» (всего 17 человек) и направило дело в суд.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, они обвиняются по ст. 93 Уголовного кодекса Украины (1960), ст. 257, ч.1 ст. 263 УК Украины (2001) в совершении в составе банды на протяжении 1991-1999 годов на территории Крыма и Херсонской области 13 умышленных убийств и других тяжких и особо тяжких преступлений.

Уголовное дело направлено в Верховный Суд Украины «для определения подсудности».

Как сообщал УНИАН, в 1990-х годах две наиболее мощных организованных преступных группировки - «Сейлем» и «Башмаки» - вели между собой ожесточенную борьбу за раздел сфер криминального влияния на Крымском полуострове.