В состав Черноморского флота России войдет новый тральщик

17 января в Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота Российской Федерации запланировано проведение торжеств по случаю приёма в состав ВМФ России морского тральщика ”Вице-адмирал Захарьин”.

Об этом сообщили в Службе информации и общественных связей Черноморского флота ЧФ.

Сообщается, что последний раз новый корабль такого класса Черноморский флот принял в 2002 году, когда к ЧФ был приписан тральщик ”Валентин Пикуль”.

Морской тральщик ”Вице-адмирал Захарьин” был заложен на Средне-Невском ССЗ в 1994 году. Корабль был назван в честь начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ в 1985-1991 гг. Владимира ЗАХАРЬИНА.

Морской тральщик создан по проекту конструкторского бюро ”Алмаз”. Тральщик оснащён самыми современными средствами противоминной защиты. Впервые на минно-тральных кораблях такого типа внедрены интегрированные ходовой мостик и главный командный пункт, а так же автоматизированная система управления противоминными действиями.