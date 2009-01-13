Министр курортов Крыма уволился

Депутат Ялтинского городского совета Владимир САВЕЛЬЕВ по собственному желанию ушел с должности министра курортов и туризма Автономной Республики Крым.

Как сообщили корреспонденту УНИАН по телефону в приемной Минкурортов АРК, В.САВЕЛЬЕВ написал заявление по собственному желанию и ушел в отставку 12 января. Новый министр пока не назначен.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Ялты, сегодня экс-министр был официально представлен коллективу Ливадийской больницы (Большая Ялта) как ее новый главный врач. «Я – коренной ялтинец, депутат горсовета и мне всегда близки проблемы родного города. Давно хотел вернуться в Ялту на работу по специальности, а я получил медицинское образование и начинал свою работу врачом в горбольнице. Как только такая возможность предоставилась и мне предложили эту должность – я дал согласие», – цитирует мэрия слова В.САВЕЛЬЕВА.

Он заявил, что пришел в Ливадийскую больницу «не в самые лучшие времена для этого медицинского учреждения». «Считаю своей задачей поднять имидж больницы», – сказал В.САВЕЛЬЕВ.

Он также опроверг слухи о готовящейся продаже территории больницы. «Это полная ерунда», – заявил новый главврач.

Справка. В.САВЕЛЬЕВ окончил Крымский медицинский институт по специальности «Лечебное дело», а также Московский государственный университет экономики, статистики и информации по специальности «Юриспруденция». Трудовой путь начал в 1984 году врачом Ялтинской городской больницы. С 2002 по 2006 годах работал заместителем мэра Ялта, курировал образование, медицину, культуру, спорт. В июне 2006 года назначен министром курортов и туризма АР Крым.